GES, SİVAS BELEDİYESİ'NE 22 MİLYON TL'LİK ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAK - Haberler
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GES, SİVAS BELEDİYESİ'NE 22 MİLYON TL'LİK ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS Belediyesi inşa ettiği Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri ile kendi elektriğini üretmeye başladı.

SİVAS (DHA) - SİVAS Belediyesi inşa ettiği Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri ile kendi elektriğini üretmeye başladı. Çayboyu Mahallesi'ne 20 dönümlük araziye kurulan 1 megavat büyüklüğündeki GES'te, 3 bin 975 adet yeni nesil monokristal panellerle elektrik üretimine başladı.

Sivas Belediyesi Çayboyu Mahallesi'ne 20 dönümlük araziye kurulan 1 megavat büyüklüğündeki GES'te, 3 bin 975 adet yeni nesil monokristal panellerle elektrik üretimine başladı. Panellerden yılda 1 milyon 700 bin kilovat saat elektrik elde ediliyor. Aynı bölgede yapımına başlanılan iki yeni GES projesiyle birlikte toplamda güneş enerjisi kullanılarak yılda 6 milyon 900 kilovat saat elektrik üretimi hedefleniyor. Üretilen enerjiyle belediye birimlerinin yıllık 22 milyonluk TL'lik elektrik gideri tümüyle karşılanacak.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kendi enerjisini kendi üreten bir belediye yolunda ilerlediklerini belirterek, Bu kapsamda hem ülke ekonomisine hem de belediye bütçesine katkı sağlamak adına yenilenebilir enerji kaynakları adına tesisleri birer birer hayata geçiriyoruz. Çayboyu Mahallesi'nde inşa ettiğimiz birinci etap GES faaliyete geçti. Şu anda sisteme enerji vermeye başladı. Bunun yanı sıra aynı bölgede ikinci etap GES inşaatının da ihalesini yaptık ve yapım aşaması devam ediyor. Bir de hibe projemiz vardı, bakanlık uygun gördü ve onun da ihalesi yapılacak. Bizim temel hedefimiz ve temel amacımız Sivas Belediyesi'nin 22 milyon lira tutarında bir enerji gideri var. Biz ortaya koyacağımız projelerle kendi enerjimizi tamamen kendisi üreten bir belediye haline geleceğiz dedi.

GES, SİVAS BELEDİYESİ'NE 22 MİLYON TL'LİK ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAK

GES, SİVAS BELEDİYESİ'NE 22 MİLYON TL'LİK ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAK

GES, SİVAS BELEDİYESİ'NE 22 MİLYON TL'LİK ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAK

GES, SİVAS BELEDİYESİ'NE 22 MİLYON TL'LİK ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAK
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Haber: GES, SİVAS BELEDİYESİ'NE 22 MİLYON TL'LİK ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAK - Haberler
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