Germiyan Sokak yenilendi - Haberler
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Germiyan Sokak yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Germiyan Sokak yenilendi

Kütahya'da tarihi konukların bulunduğu Germiyan Sokağı, belediye ekipleri tarafından yenilendi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da tarihi konukların bulunduğu Germiyan Sokağı, belediye ekipleri tarafından yenilendi.

Kütahya'nın önemli kültürel miras hazinelerinin başında yer alan konaklarımızın yer aldığı Germiyan Sokağı geçmişten günümüze yolculuğun en güzel örneklerinden birisi. Tarihi sokakta yapılan restorasyon çalışmalarının yanında Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşlerine bağlı ekiplerin ortak yürüttüğü peyzaj, kilit parke taşı yenileme ve bakım, çiçek ekimi ve çevre düzenleme çalışmaları ile sokağın çehresi değişiyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı halinde olan Germiyan Sokak artık daha renkli ve daha canlı bir görünüme kavuştu. - KÜTAHYA

Germiyan Sokak yenilendi

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