Germencik'teki Yamantürk Meslek Yüksekokulu'nda aşı ve organ bağışı etkinliği düzenlendi - Haberler
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Germencik'teki Yamantürk Meslek Yüksekokulu'nda aşı ve organ bağışı etkinliği düzenlendi

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Germencik'teki Yamantürk Meslek Yüksekokulu'nda aşı ve organ bağışı etkinliği düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde Sağlık Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesi Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle Kovid-19 aşısı ve organ bağışı etkinliği düzenlendi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde Sağlık Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesi Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle Kovid-19 aşısı ve organ bağışı etkinliği düzenlendi.

Yamantürk Meslek Yüksekokulunda düzenlenen etkinlikte, okul müdürü Doç. Dr. Erdinç Vural, ilk organ bağışçısı oldu.

Vural, yaptığı açıklamada, ilçe Sağlık Müdürlüğüyle iş birliği içinde etkinlik planladıklarını, öğrencilere de hastaneye gitmelerine gerek kalmadan okulda aşı imkanı sunduklarını söyledi.

Eğitimin aksamaması için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirten Vural, "Elektrik ve pazarlama bölümleri var. Toplam 413 öğrencimiz kayıtlıdır. Aktif olarak 300 öğrencimiz eğitim görmekte. Daha önce birinci doz olanlar burada ikinci dozlarını olacaklar. Hiç aşı olmayanlar ise birinci dozlarını olacaklar. Toplumsal bağışıklığımızı birlikte güçlendirerek bir an önce salgından kurtulmak istiyoruz." dedi.

Organ bağışının da önemine değinen Vural, şunları kaydetti:

"Bedenimiz toprak olmadan birkaç kişinin hayatın kurtarabilirsek ne mutlu bize, önemli olan insanlara dokunmak faydalı olabilmektir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanları çok güzel çalışıyorlar."

Germencik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Enis Kerman ise üniversitenin açılması ve öğrencilerin gelmesiyle beraber aşı etkinliği düzenlediklerini, organ bağışı kampanyası ile öğrencileri organ bağışıyla ilgili de bilgilendirmek istediklerini söyledi.

Aşılamada özellikle okula giden 15-19 yaş arası öğrencilerde aşılama oranının iyi olduğunu vurgulayan Kerman, "Aşılama onlar üzerinde ilerliyor. İkinci dozlar ilçemizde çoğu kalmadı. Süresi gelip de üçüncü doz olmak isteyenlerin aşılarını tamamlıyoruz şu an için. Germencik'te de Aydın'a paralel olarak aşıya talep yüksek." dedi.

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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