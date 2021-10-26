Germencik'te uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Germencik'te uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Germencik'te uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye Mahallesinde İ.E'ye ait eve operasyon düzenledi.

Operasyonda ev sahibi gözaltına alındı.

Adresteki aramada 995 gram metamfetamin, 32 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Germencik'te uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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