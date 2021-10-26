Germencik'te uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye Mahallesinde İ.E'ye ait eve operasyon düzenledi.
Operasyonda ev sahibi gözaltına alındı.
Adresteki aramada 995 gram metamfetamin, 32 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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