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Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Geri Dönüşüm tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevlerin metrelerce yukarı çıktığı yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yeni Mahalle'de, Hacı Musa Çayı kenarına kurulan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre; plastik ve kağıt atıkların bulunduğu tesiste başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Tesisin hemen bitişiğinde çilek bahçesi bulunan üretici, yangının bahçesine sıçramaması için sulama suyu ile yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın esnasında tesis içinde bulunan bir keçe ve tesiste bulunan geri dönüşüm malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu

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