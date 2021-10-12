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Geri dönüşüm emekçileri için 'kayıt sistemi'

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Geri dönüşüm emekçileri için 'kayıt sistemi'

Samsun'un Atakum ilçesinde geri dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimlerini sağlayan vatandaşlar, yabancı uyrukluların kendi alanlarındaki çalışmalarını şikayet etti.

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Atakum ilçesinde Geri Dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimlerini sağlayan vatandaşlar, yabancı uyrukluların kendi alanlarındaki çalışmalarını şikayet etti. Devreye giren Atakum Belediyesi 'kayıt sistemi' ile geri dönüşüm emekçilerine sahip çıkacak.

Atakum'da yıllardır geri dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimini sağlayan vatandaşlar önceki gün Atakum Belediyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirmiş, yabancı uyruklu kişilerin bölgede çalıştıklarını ve tekelleşmeye gittiklerini belirterek önlem alınmasını istemişti. Sonraki gün Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile görüşen emekçilere Atakum Belediyesi sahip çıktı.

Kayıt altına alınacak

Buna göre, geri dönüşüm emekçilerinin her biri Atakum Belediyesi'nin yetkili geri dönüşüm firmasına kayıt olacak. Toplayıcılara ve her bir araca çıkarılacak kimlik belgesi sayesinde kayıt altına alınacak çalışanlar aynı zamanda atık toplamayı gerçekleştirdikleri araçlarda da 'Atakum Belediyesi Atık Toplama Aracı' logosu taşıyacak. Kayıt sistemi sayesinde geri dönüşüm atıkları, belgeleriyle birlikte yetkili firmaya teslim edilebilecek. Yetkili firma tarafından kayıt altına alınmayan kişilerden ise geri dönüşüm malzemesi kabul edilmeyecek.

(İHA)

Geri dönüşüm emekçileri için 'kayıt sistemi'

Geri dönüşüm emekçileri için 'kayıt sistemi'

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