Gerger'de 'kuduz' karantinası - Haberler
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Gerger'de 'kuduz' karantinası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Gerger'de 'kuduz' karantinası Vatandaşa saldıran kurdun kuduz olduğu tespit edildi Bir vatandaşa kurdun saldırdığı Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 'Kuduz' karantinası uygulanmaya başlandı.

ADIYAMAN (İHA) - Gerger'de 'kuduz' karantinası

Vatandaşa saldıran kurdun kuduz olduğu tespit edildi

ADIYAMAN - Bir vatandaşa kurdun saldırdığı Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ' Kuduz' karantinası uygulanmaya başlandı.

Geçtiğimiz hafta, Adıyaman'ın Gerger ilçesi Toki Konutları yakınlarında Ali Deniz isimli vatandaş bahçesine giderken yolda karşısına çıkan kurdun saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı. Mahalle sakinleri tarafından etkisiz hale getirilen kurdun laboratuvarda yapılan analizinde kuduz olduğu ortaya çıktı. Kurdun kuduz çıkması üzerine Gerger Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu, ilçede 'Kuduz' karantinası uygulanmasına karar verdi. İlçe merkezinin çeşitli yerlerine 'Kuduz Risk Bölgesi' tabelası asıldı.

Kuduz vakasının meydana geldiği mahalle merkez kabul edilerek, 40 kilometre yarıçaplı alanda karantina uygulanacak. İnsanlara bulaşma riski bulunan hastalığın yayılmasını önlemek için komisyon çeşitli kararlar aldı. Kuduz riskli 40 kilometre yarıçaplı alanda sahipli veya sahipsiz tüm kedi ve köpeklerin toplanarak aşılanmasına, ilçeye ait tüm meraların hayvan giriş-çıkışının yasaklanmasına, hayvancılık işletmelerine hayvan giriş-çıkışlarının yasaklanmasına karar verildi. Komisyon ayrıca bu kararın 6 ay boyunca uygulanmasını kararlaştırdı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaşanan kuduz vakasının ardından ilçede çalışmalara başladı. Vatandaşları uyaran yetkililer, hayvanları inceliyor.

Gerger'de 'kuduz' karantinası

Gerger'de 'kuduz' karantinası

Gerger'de 'kuduz' karantinası

Gerger'de 'kuduz' karantinası
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Haber: Gerger'de 'kuduz' karantinası - Haberler
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