Gercüş'te pazar yerinde Kovit-19 aşı standı kuruldu - Haberler
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Gercüş'te pazar yerinde Kovit-19 aşı standı kuruldu

AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel
Gercüş'te pazar yerinde Kovit-19 aşı standı kuruldu

Gercüş ilçesinde koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yaptırmak isteyenler için üretici pazarında stant kuruldu.

Gercüş ilçesinde koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yaptırmak isteyenler için üretici pazarında stant kuruldu.

Gercüş Toplum Sağlık Merkezi ekipleri, üretici pazarında aşı olmak isteyen vatandaşlar için çalışma başlattı.

Pazara gelen vatandaşlar aşılarını yaptırdı.

Gercüş Belediyesi zabıta birimleri de anons yaparak vatandaşları aşı standına davet etti.

Aşı olan vatandaşlardan Bilal Derin, "Bütün vatandaşlarımız aşısı yaptırsın. Çok güzel bir uygulama, memnun olduk." dedi.

Gercüş'te pazar yerinde Kovit-19 aşı standı kuruldu

Gercüş'te pazar yerinde Kovit-19 aşı standı kuruldu

Gercüş'te pazar yerinde Kovit-19 aşı standı kuruldu

Gercüş'te pazar yerinde Kovit-19 aşı standı kuruldu

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri
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