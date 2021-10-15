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Gercüş'te kaçak sigara ele geçirildi

AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel
Gercüş'te kaçak sigara ele geçirildi

Gercüş ilçesinde kaçak sigara ele geçirildi.

Gercüş ilçesinde kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada, 1600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gercüş'te kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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