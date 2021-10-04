Gercüş'te bağ bozumu başladı

SÖĞÜT, BİLECİK (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde bağbozumu sezonu başladı.

Gercüş'te üzüm üreticilerinin bir yıllık emekle ürettiği mezrone üzümünün hasadına başlandı.

İlçe merkezi ve köylerde bağlardan toplanan üzümler işlenmeye başladı.

Vatandaşlar gün boyu topladıkları üzümlerden geleneksel yöntemlerle pestil, cevizli sucuk, kesme, pekmez hazırlıyor.

Vatandaşlardan Şirin Söğüt, dedesinden kalan bağbozumu geleneği sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Doğal ürünlerin sağlığa faydasına değinen Söğüt, "Organik olan bu ürünlerimiz kış aylarında rahatlıkla tüketilebilir." dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde ziraat mühendisi Mesut Tan da ilçede 100 bin dönüm bağ alanında üretim yapıldığını, 250 bin ton üzüm rekoltesi beklendiğini belirtti.

Tan, üzümden çeşitli ürünler de elde edildiğini dile getirerek, çiftçilere bol ve bereketli bir üzüm hasadı dilediğini aktardı.