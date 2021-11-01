GENİŞLEYEN CADDELERDE KALDIRIMLAR MODERN BİR GÖRÜNÜM KAZANIYOR

Kent merkezinde İmar planına uygun olarak genişletme yapılan caddelerin trafiğe açılmasının ardından tretuvarlarda yenilenerek caddeler modern bir hale kavuşuyor. Ekipler, Ali Rıza Efendi Caddesi'nde tretuvarlarda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirirken, Ziya Gökalp Caddesi'nde de yeni bordür yapımına başladı.

Trafik yoğunluğunu azaltmak için genişletilen caddeler, vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. 1/1000 ölçekli imar planına göre genişletilen Ziya Gökalp Caddesi'nde kamulaştırma ve altyapı çalışmaları sonrasında sıcak asfalt serimini tamamlayan ekipler son olarak, tretuvar bordürlerini yapmaya başladı. Ali Rıza Efendi Caddesi'nde ise bordür çalışmasını tamamlayan ekipler, desenli asfalt çalışması ile kaldırımları yeniliyor. Yapımı tamamlanan Ali Rıza Efendi Caddesi'nde ayrıca yaya yolu çizgileri de boyandı.

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