GENEL SEKRETER ÇELİKEL HALK KÜTÜPHANESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İPEKYOLU, VAN (Habermetre) - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, yapımı devam eden kütüphane binasında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından İpekyolu ilçesi Endüstri Meslek Lisesi binasının yerinde yapımı devam eden Van İl Halk Kütüphanesinde sona gelindi. Yaklaşık 4 bin 390 metrekarelik alana kurulacak kütüphane içerisinde okuma salonları, konferans salonları gibi birçok bölmesiyle modern bir yapıya dönüşecek olan Halk Kütüphanesinde, engelsiz bölüm de yer alacak. 150 kişilik son teknolojiye uygun okuma salonunun da bulunduğu kütüphanede, Van ile ilgili en eski kaynaklara ulaşılabilecek.

Çalışmaların devam ettiği binaya gelerek incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnce işçiliğinin sürdürüldüğü Halk Kütüphanesi, çevre düzenlemesinin ardından açılışa hazır hale getirilecek.

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