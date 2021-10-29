Genel Müdürümüz Nazan ŞENER Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Otelinde incelemelerde bulundu.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Nazan ŞENER, Gölbaşı İlçesinde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte açılacak olan Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Otel inşaatında incelemelerde bulundu. Okul ve uygulama oteli ile ilgili bilgiler aldı.

Mogan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 2020-2021 LGS ile okula kayıt yaptırmaya hak kazanan 120 yeni öğrencisi ile mevcut öğrenci sayısını 300 e çıkarmıştır. Mogan Mesleki ve teknik Anadolu lisesi Uygulama Oteli modern bir otelde olması gereken bütün imkanlara sahip olup. Uygulama otelinde 58 standart, 7 suit olmak üzere toplam 65 oda mevcuttur.

Okul 16 derslik ve 5 atölyeden oluşan okul binası dışında, 24 odadan oluşan kız öğrenci pansiyonunda 96 ve 24 odadan oluşan erkek öğrenci pansiyonunda 96 öğrenci yatılı kalacak şekilde eğitime hazırlanmaktadır. Ayrıca okulda 16 derslik ve 5 atölye, 500 kişilik restoran, 600 kişilik balo salonu ve 600 kişilik teras çok amaçlı salon misafirlere hizmet verecektir.

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