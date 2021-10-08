Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özden Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özden Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özden Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

MANİSA (Habermetre) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Vali Karadeniz, ziyareti sebebiyle Müsteşar Yardımcısı Özden'e teşekkür ederek kendilerini Manisa'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk
Magazin Kubilay Aka İrem Derici Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ersun Yanal Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özden Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:04:09. #1.17#