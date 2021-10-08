Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özden Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti

MANİSA (Habermetre) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Vali Karadeniz, ziyareti sebebiyle Müsteşar Yardımcısı Özden'e teşekkür ederek kendilerini Manisa'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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