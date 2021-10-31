Gençlik ve Spor Bakanımız Batman'ı Ziyaret Etti

BATMAN (Habermetre) - Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Batman'a geldi.

Bakanımıza ilimiz ziyaretlerinde, Ak Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve Bakanlığın Genel Müdürleri ve bürokratları eşlik etti.

Bakanımızı Havalimanında; Valimiz Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan KAPLAN, Vali Yarımcısı Kadir Kılıç, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, Ak Parti İl Başkanı Akif Gür, ilçe ve belde belediye başkanları ile kamu kurum yöneticileri karşıladı.

Bakan Kasapoğlu, Valiliğimizi Ziyaret Etti

Valiliğimizi ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Valimiz Hulusi Şahin ile bir süre görüştü. Ardından basına kapalı gerçekleşen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Batman 4. Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

Gençlere hitap eden Bakan Kasapoğlu, Batman'ın çok kıymetli bir şehir olduğunu belirterek, "Batman genç bir şehir o yüzden bugüne kadar Batman'ın gençleri için hep çalıştık ve bundan sonrada daha çok çalışacağız. Aynı zamanda burada kitap fuarı var, biz hep okuyan, düşünen ve irdeleyen gençler diyoruz, bu anlamda kitap fuarı çok önemli bir etkinlik, fuarın düzenlemesinde emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. " dedi.

"Batman'ın tüm ilçelerinde Gençlik Merkezleri Açacağız"

Batman'da gençlik ve spor yatırımlarını artıracaklarını ifade eden Bakanımız, "Gençlik merkezlerimiz var. Batman'da bundan sonra bir yıl içerisinde tüm ilçelerimizde Gençlik merkezi olacak, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Futboluyla, basketboluyla, tenisiyle ve voleyboluyla tüm imkanları inşallah artıracağız. İnşallah yeni sporcular, yıldızları ve şampiyonları sizlerin arasından çıkaracağız. O yüzden hem tesislerimize hem de gençlik merkezlerimize sizleri bundan sonra daha sık bekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından gençlerin taleplerini dinleyen Bakanımız, ardından kitap fuarındaki yayınevi stantları ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, Sporcularla Bir Araya Geldi

TPAO yerleşkesindeki Batman Petrolspor'un altyapı tesislerini ziyaret eden Bakanımız, farklı spor branşlarındaki sporcularla bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra ilimizde üniversite öğrencilerine hizmet veren Batman Seyyid Bilal Erkek Öğrenci Yurdunda ve ilimizde gençlere yönelik çeşitli kurslar düzenleyen Petrolkent Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden yürütülen hizmetlere ilişkin bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, Tarihi Hasankeyf İlçesinde ziyaretlerde bulundu

İlimiz merkezdeki incelemelerin ardından Hasankeyf ilçemizi ziyaret eden Bakanımız, ilçede, Dicle Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Altın Yüreklerle Tarihe Derin Dalış" programının açılışını yaparak, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne dalış yapan dalgıçları bir süre izledi.

Bakan Kasapoğlu, ilçedeki ziyaretleri kapsamında tekvando branşı sporcusu Müzeyyen Talayhan'ın ailesini evinde ziyaret etti. Daha sonra Batman Üniversitesi merkez kampüsündeki Batman Üniversitesi Genç Ofisini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, gençlerin gerçekleştirdikleri etkinlikleri bir süre izledi.

Bakanımız Esnaf Ziyaretinde Bulundu

İlimiz merkez Av. Sedat Özevin Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve kendilerine kitap hediye etti.

Bakanımız Basın Mensuplarıyla Yemekte Bir Araya Geldi

İlimizde çalışan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakanımız; gazetecilere gençlik ve spor alanında yapılan ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi ve basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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