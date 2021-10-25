Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2. Ligde mücadele eden Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına tekerlekli sandalye hediye edildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen tekerlekli sandalyeleri kulübü yerinde ziyaret ederek teslim etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bir dizi inceleme ve temasta bulunmak üzere geçtiğimiz aylarda ziyaret ettiği Mardin'de Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Derneğine takım çalışmalarında kullanılmak üzere tekerlekli sandalye sözü vermişti. Gençlik ve Spor Bakanının sözünü verdiği tekerlekli sandalyeler Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye takımına Vali Mahmut Demirtaş tarafından teslim edildi.

Kızıltepe Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törenle takıma tekerlekli sandalyeleri teslim eden Vali Demirtaş, mücadele ettiği bölgesel ligi şampiyon tamamlayarak 2. Lige yükselme başarısı gösteren Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını tebrik ederek başarılar diledi.

Vali Demirtaş, sporcular ve Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Derneği Başkanı İzzettin Akbaba ile bir süre sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Tekerlekli sandalyeleri teslim almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren takım kaptanı Ali Can Korhan, takımı adına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Vali Demirtaş'a teşekkür ederek Mardin'i en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecekleri söyledi. - MARDİN