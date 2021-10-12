Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Bakan Özer'e hayırlı olsun ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı görevine getirilmesinden dolayı Özer'i tebrik ederek başarı diledi.

Bakan Özer de ziyareti dolayısıyla Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Görüşmede, gençlerle devam eden ve yapılacak projeler ele alındı.