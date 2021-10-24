Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Muğla'da "Yarının Sultanları" programında konuştu Açıklaması

MUĞLA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temel hedeflerinin öncelikle sporun tabana yayılmasını, yeteneklerin keşfedilmesini ve her insanın spora erişiminin en güçlü şekilde sağlanması olduğunu bildirdi.

Kasapoğlu, Muğla'da Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen "Yarının Sultanları" programında yaptığı konuşmada, gençlerin voleybolla tanışmasına vesile olmak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Her kesimden insanı spora teşvik etmek amacıyla bakanlık olarak önemli projeler hayata geçirdiklerini anlatan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Spordaki temel hedeflerimiz; öncelikle sporun tabana yayılmasını, bununla yeteneklerin keşfedilmesi ve her insanımızın bir anlamda spora erişiminin en güçlü anlamda sağlanması. Bunun başında çocuklarımız, gençlerimiz geliyor. 'Kadın odaklı spor' diyoruz, kadınlarımız sporda önceliğimiz. Bu anlamda 'Yarının Sultanları' projesi, kadın odaklı spor politikamızın önemli aşamalarından bir tanesi."

Türkiye'nin sporda önemli bir noktaya geldiğini ve bunu olimpiyatlarda görebildiklerini aktaran Kasapoğlu, amaçlarının bu çıtayı toplumun tüm kesimiyle daha da yukarılara götürmek olduğunu belirtti.

Yarının şampiyonlarını, yıldızlarını desteklemek amacıyla 81 ilde güçlü spor altyapıları oluşturduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Pek çok branşı en güzel şekilde destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Yüzmeden voleybola, basketbola, boksa, güreşe, okçuluğa her alanda kendisini en güçlü şekilde ortaya koymuş gençlerimizle yarınlara yürüyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Yarının Sultanları" projesini de bugüne kadar geldiği süreç dolayısıyla çok başarılı bir proje olarak değerlendirdi.

Kadın voleybol milli takım antrenörü Giovanni Guidetti de "Yarının Sultanları" projesinin üçüncü sezonunun bugün Muğla'da başladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışmalara başladıklarını dile getiren Guidetti, "Çok iyi çocuklar var. Onlarla voleybol oynuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Oyuncular çok iyi antrenman yapıyorlar. Çok eğlenceli olan üçüncü sezon başladı." dedi.

Bakan Kasapoğlu, açıklamanın ardından "Yarının Sultanları"nın antrenmanlarını izledikten sonra sporcularla Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde bir araya gelerek sohbet etti.