Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Batman'da ziyaretlerde bulundu

BATMAN (Habermetre) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Batman'da, gelecek dönem yürütülecek projelerin müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumartesi Günü'nü Batman'da geçirdi. Havalimanında karşılanan Bakan Kasapoğlu, Valilik Binasında gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.

"Tüm ilçelere gençlik merkezi açılacak"

Bakan Kasapoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısından sonra Batman 4. Kitap Fuarını gezdi. Stantları gezerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitabı satın alan Kasapoğlu, kitap okuma noktasında gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Gençlerle sohbet eden Kasapoğlu "Batman çok genç bir şehir. Burada gençlerin talepleri karşılamak için hep çalıştık, daha çok çalışacağız. Bu çalışmaları yürütmek üzere Gençlik Merkezlerimiz var. Toplantımızı yaptık, 1 yıl içerisinde Batman'ın bütün ilçelerine Gençlik Merkezlerini açıyoruz. Futbol, basketbol, tenis, voleybol imkanlarını arttıracağız. Batman'dan daha çok şampiyonlar çıkaracağız" dedi.

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