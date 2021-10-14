GENÇLİK ŞÖLENİ ÖDÜL TÖRENİ VE CUMHURİYET KONSERİ

Oluşturulma Tarihi : 14. 10. 2021 Haberler Çağırıcı: Z Kuşağı Yok İnançlı Gençlik Var Mahmut Toptaş ile Tefsir Dersleri Her Salı Aliya İzzetbegoviç Anma Programı Sporla Hem Kilo Verdi Hem Bel Fıtığını Yendi Yaşlı Bakım Merkezi İçin İlk Kepçe Vuruldu Gıdanı İsraf Etme, Emeğini Çöpe Atma Tiyatroseverler, 'Nefes'te Buluştu Bağcılar Bilgi Evleri, Konya Bilim Festivali'nde Altınbaş Üniversitesi'nde Yeni Sezonun İlk Dersi İbrahim... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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