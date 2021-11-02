GENÇLİK MERKEZİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Belediyemiz tarafından eski Şire Pazarının bulunduğu alanda sürdürülen Gençlik Merkezi inşaatı hızla devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde sürdürülen Gençlik Merkezi'nin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Gençlik Merkezi inşaatında gelinen nokta hakkında bilgi verip, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen yetkililerimiz, "Toplam 2 bin 300 metrekare kapalı alanda, içerisinde meslek edindirme kurslarının, dene-yap atölyelerinin, kütüphanenin, okuma salonunun ve konferans salonunun yer alacağı merkezimizin inşaat çalışmaları devam ediyor. Kaba inşaatı bitme noktasına gelen merkezimiz inşallah en kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacak" diye konuştu.

Gençler ve mahalle sakinleri ise şehre kazandırılacak olan bu eserden dolayı tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet