Gençlik derneği engellileri sevindirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlik derneği engellileri sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gençlik derneği engellileri sevindirdi

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği tarafından Van ve Hakkari'de yürüme engelli bireylere tam donanımlı akülü sandalye ve ortopedik yatak desteğinde bulunuldu.

BAŞKALE, VAN (İHA) - Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği tarafından Van ve Hakkari'de yürüme engelli bireylere tam donanımlı akülü sandalye ve ortopedik yatak desteğinde bulunuldu.

Yapılan yardımlarla ilgili açıklamada bulunan Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Hakkari ve Van'da 7 yürüme engelli bireye tekerlekli ve akülü sandalye bir kişiye de ortopedik yatak desteğinde bulunduklarını belirterek, "Hakkari ve Van'ın Başkale ilçesinde yürüme engelli vatandaşlarımıza 3 adet akülü tekerlekli sandalye, 2 adet tam donanımlı klozetli sandalye, 2 adet tekerlekli sandalye, 1 adet ortopedik hasta yatağı yardımında bulunduk. Bu tür özel gereksinimli çocuklarımız okusun, gezsin, eğlensin ve mutlu olsun diye bu desteklerimiz devam edecek. Dernek olarak yaşamın her alanında, coğrafya tanımaksızın engelleri kaldırmaya devam devam edeceğiz" dedi.

Engelli aileleri ise kendilerine her konuda yardım eli uzatan Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği'ne teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Gençlik derneği engellileri sevindirdi

Gençlik derneği engellileri sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çocuğunun iple bağlı fotoğraflarını gösteren baba, annesinin oğlunu darbettiğini iddia etti

Çocuğunun iple bağlı fotoğraflarını gösteren baba, annesinin oğlunu darbettiğini iddia etti

 Kurşunlandı, boğuldu, kaza geçirdi, elektrik çarptı, kalbi durdu yine de ölmedi! Onun lakabı artık 'Kedi'

Kurşunlandı, boğuldu, kaza geçirdi, elektrik çarptı, kalbi durdu yine de ölmedi! Onun lakabı artık "Kedi"

 Kara kış bu sene erken geldi! Karın beyaza bürüdüğü Doğu bölgesine sağanak uyarısı

Kara kış bu sene erken geldi! Karın beyaza bürüdüğü Doğu bölgesine sağanak uyarısı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title