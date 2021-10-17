'Gençliğe Hitabe' levhasının kesilip, mazgal kapatılmasına inceleme

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK Valiliği'nin dış cephesindeki 'Gençliği Hitabe' yazısının olduğu levha kaldırılarak yerine 2 yıl önce Gümeli beldesinde yer alan 4 bin 116 yaşındaki porsuk ağacının cam mozaiği konuldu. Levhanın ise kesilip ters çevrilerek valilik binası önündeki mazgalların kapatılmasında kullanıldığı ortaya çıktı. Valilik, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Zonguldak Valiliği'nin binasının dış cephesindeki 'Gençliğe Hitabe' yazısının olduğu levha, 2017 yılında söküldü. Yerine 21 Haziran 2019'da Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde bulunan 4 bin 116 yaşındaki porsuk ağacının cam mozaiği yerleştirildi. Cam mozaik, dönemin Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve protokol tarafından gerçekleştirilen törenle açıldı.

Hükümet konağının ön cephesinde yer alan ve bina duvarlarında 2017 yılında yapılan tadilat nedeniyle kaldırılan Gençliğe Hitabe'nin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti, konunun araştırılması ve gerektiğinde sorumlular hakkında işlem yapılması amacıyla inceleme başlatıldığı belirtildi.