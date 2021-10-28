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Gençlerin kavgasına polis ekipleri müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gençlerin kavgasına polis ekipleri müdahale etti

Adıyaman'da, gençler arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederek şahısları etkisiz hale getirdi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, gençler arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederek şahısları etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Valiliği önünde iki genç grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahıslara müdahale etti. Polis ekipleri üzerlerinde bıçak bulunduğu iddia edilen şahısların üst aramalarını gerçekleştirdi. Üzerlerinde bıçak bulunmayan şahıslar, bir birinden şikayetçi olmayınca olay yerinden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN

Gençlerin kavgasına polis ekipleri müdahale etti

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