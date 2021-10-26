Vali Yazıcı, "çocukların spora teşvik edilmesi" çağrısında bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, öğretmenlere ve velilere çocukları spora teşvik etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Yazıcı, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, okullardaki en önemli derslerden birinin beden eğitimi olduğunu belirtti.

Gençleri disipline etmenin en temel yolunun spor olduğunu ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Hayatımız öyle bir yere savrulmuş ki bütün anne ve babalar buna ben de dahil çocuklarımızı doktor, mühendis yapacağız diye uğraşıyoruz. Gençlerimizi öncelikle sporla, insani ve kültürel değerlerimizle buluşturmalıyız. Vücut sağlığımız yerinde değilse matematiğinde, fiziğinde bir önemi yok. Önce sağlık, vücut sağlığı. Sonra da insan olarak taşımamız gereken değerler ve sonra da kalifiye olma anlamında kendimizi geliştirmemiz gerekli. Gençlerimizi beden eğitimi noktasında geliştirmeliyiz."

Antrenörlerden, öğretmenlerden ve velilerden çocukları spora teşvik etmelerini isteyen Yazıcı, sporun okul başarısını da olumlu etkilediğini vurguladı.

Sporun çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu da dikkati çeken Yazıcı, "Sporun böyle bir sihri var. Her spor dalının belli başlı kuralları var. Bu kurallar bir müddet sonra çocuklarımızı da disipline sokuyor. Derslerinde başarılı olamayan çocuklarımızın sporla hayatı düzene giriyor. Bu düzen derslerine de olumlu yönde katkı sağlıyor. Bu sebeple bütün çocuklarımıza spor yaptıralım." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, okul müdürleri, antrenörler ve öğretmenler katıldı.

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