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Gençlere sabah çorbası ikramı sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gençlere sabah çorbası ikramı sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, öğrenciler için 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdiği çorba ve ekmek ikramına devam ediyor.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi, öğrenciler için 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdiği çorba ve ekmek ikramına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, Gençlik Merkezleri ile gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Gençlik Merkezi önünde, sabah okula giden üniversite öğrencileri için ücretsiz çorba ikramı sürüyor. Sabah saatlerinde derslerine giden öğrenciler de soğuk havanın etkisinin sıcak çorba ile azaldığını söyleyerek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyor. Gençler, ağırlaşan ekonomik şartlar nedeniyle çorba ikramının, bütçelerine katkı sağladığını ifade ediyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de Başkan Ahmet Ataç'ın talimatı ile her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen sıcak çorba ve ekmek dağıtımının devam edeceği bilgisini verdi.

İndirimli Eskart başvuruları da yapılıyor

Öte yandan 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde, ESTRAM ile yapılan iş birliği kapsamında Eskart başvuruları ve vize işlemleri de yapılıyor. Öğrenciler, merkezde açılan gişede, hafta içi saat 08.00 ile 20.00 arasında Eskart işlemlerini gerçekleştirebiliyor. - ESKİŞEHİR

Gençlere sabah çorbası ikramı sürüyor

Gençlere sabah çorbası ikramı sürüyor

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