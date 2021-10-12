Gençler sordu, Fadıloğlu yanıtladı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Gençlik Buluşmaları" kapsamında liseli öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerin merak ettikleri soruları yanıtlayan Başkan Fadıloğlu, gençlere tavsiyelerde bulundu, hayata dair tecrübelerini paylaştı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Gençlik Buluşmaları" kapsamında Dülük Tabiat Parkında yer alan Gençlik Kampında gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Fadıloğlu'nu yanı sıra Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Tügva Gaziantep İl Başkanı Mahmud Tekin ve TÜGVA Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Mevlüt Alhan da katıldı. Şehitkamil ilçesindeki farklı liselerde öğrenim hayatını sürdüren gençler; belediyecilik faaliyetleri başta olmak üzere eğitim, bilim, kültür, sanat ve spor alanında yaşanan gelişmelerle ilgili merak ettikleri soruları Başkan Fadıloğlu'na yönelttiler. Gençlerden gelen soruları tek tek cevaplayan Başkan Fadıloğlu, bol bol tavsiyelerde de bulundu.

"Genç kardeşlerimizi merkezine alan çalışmaları sürdüreceğiz"

Gençlik Kampında gerçekleştirilen etkinliklerin ardından liseli öğrencilerle sohbet eden Başkan Fadıloğlu, etkinlik esnasında yaptığı değerlendirmede gençlerin çok yönlü gelişimini destekleyici faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

Gençlere yönelik Şehitkamil Belediyesi olarak yaptıkları projelerden bahseden Fadıloğlu, "Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda gençlerimizin çok yönlü gelişmelerini destekliyoruz. Gençlerimizi; bilim, sanat, kültür ve sportif faaliyetlerle buluşturmak adına ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük gayret sarf ediyoruz. Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen tüm faaliyetlerde gençlerimizin görüşleri ve talepleri doğrultusunda hareket tarzımızı belirliyoruz. Gençlerimiz bizim gören gözümüz, işten kulağımız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de genç kardeşlerimizi merkezine alan çalışmalar ve projeler gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonu düzenleyen TÜGVA Şehitkamil İlçe Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP