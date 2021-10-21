GENÇLER KENT ORMAN'INDA YÜRÜDÜ

Gençler için Doğa Yürüyüşü düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, Kent Orman'ında onlarca genci bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Trekking' etkinliği için Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi önünde toplanan katılımcılar belediyeye ait araçlarla Kent Ormanı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Orman içerisinde doğa ile iç içe vakit geçiren gençler yaklaşık 10 kilometrelik bir yolda doğa yürüyüşü yaptı. Üniversite için Eskişehir'e yeni gelen öğrencilerin de aralarında bulunduğu gençler, spor yaparken sosyalleşme imkanı da buldu. 32 gencin uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirdiği gece yürüyüşü, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında katılımcılara motivasyon kaynağı oldu

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