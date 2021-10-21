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Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs tartıştığı genci silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs tartıştığı genci silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Ali Talha K. (18) ile bir şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen şahıs, yanında taşıdığı tabancayla Ali Talha K.'yı yaralayıp olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti

Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti

Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti

Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti

Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti

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