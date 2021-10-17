Gence'de Ermeni terörünün kurbanları saldırıların 1. yıl dönümünde anıldı - Haberler
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Gence'de Ermeni terörünün kurbanları saldırıların 1. yıl dönümünde anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gence'de Ermeni terörünün kurbanları saldırıların 1. yıl dönümünde anıldı

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırıların 1. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırıların 1. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence'ye balistik füze saldırıları başlatmasının üzerinden bir yıl geçti. Gence halkı, Ermeni terörünün kurbanlarını unutmadı. Ermenistan ordusunun 4-17 Ekim tarihleri arasında Gence'ye düzenlediği terör saldırılarının 1. yıl dönümünde Gence'de anma etkinliği düzenlendi. Gece saatlerinde yüzlerce kişi Gence şehitleri için ellerinde Azerbaycan bayraklarıyla yürüdü. Azerbaycan Gençlik Vakfı ve Azerbaycan Öğrenci Gençlik Örgütleri Birliği tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan Azerbaycan vatandaşları, "Karabağ Azerbaycan'dır", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Yaşasın Azerbaycan askeri" sloganları attı.

"Gence saldırılarında 26 kişi hayatını kaybetti"

Ermenistan ordusu Ekim 2020 tarihinde, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye 4, 5, 8, 11 ve 17 Ekim tarihlerinde 5 ayrı füzeli saldırı düzenledi. İlk saldırı 4 Ekim'de gerçekleşti, 1 sivil öldü ve 30'dan fazla kişi yaralandı. İkinci saldırı 5 Ekim'de gerçekleşti. Saldırıda 3 sivil yaralandı. 8 Ekim'de düzenlenen üçüncü saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. 11 Ekim'de düzenlenen dördüncü saldırıda çocuklar da dahil olmak üzere 10 kişi öldü ve 40'tan fazla kişi yaralandı. Saldırı, çatışmayı durdurmak için bir gün önce imzalanan ateşkesin ilk büyük ihlallerinden biri oldu. Beşinci saldırı ise 17 Ekim'de sabaha karşı saat 01.00'da meydana geldi. Ermenistan ordusunun "SCUD/Elbrus" balistik füzesiyle yaptığı saldırıda 15 sivil öldü ve 55 kişi yaralandı. Saldırılar sırasında, apartmanlar, binalar ve araçlar da dahil olmak üzere altyapı da tahrip edildi. - GENCE

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