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Genç yaşta kalbine yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Genç yaşta kalbine yenik düştü

Bilecik'te 25 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Faruk Karuk, sevenleri ve ailesinin yasa boğdu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 25 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Faruk Karuk, sevenleri ve ailesinin yasa boğdu.

Otobüs firmasının eski Başkanı Tamer Karuk'un oğlu Faruk Karuk evinde rahatsızlanarak Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Faruk Karuk'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti öğrenildi. Merhum Faruk Karuk'un yarın öğlen namazına müteakiben Bilecik Merkez Dedeoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - BİLECİK

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