Genç tasarımcılara 5 ödül birden geldi

Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü akademisyen ve öğrencileriyle Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun düzenlediği 40. Grafik Tasarım Sergisi ve Yarışması'nda, toplam 5 ödül birden kazandı. Öğretim Görevlisi Emre Yıldız, biri özel ödül olmak üzere üç ödül kazanırken öğrenciler Ulaş Yeşilyurt ve Simge Güleryüz de birer ödülün sahibi oldu.

Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (GMK) 1981 yılından bu yana düzenlediği, Türkiye'nin en köklü grafik tasarım etkinliklerinden Grafik Tasarım Sergisi ve Yarışması bu yıl 40'ıncı kez gerçekleştirildi. GMK Youtube kanalı üzerinden özel bir yayınla gerçekleşen ödül töreninde Grafik Tasarım Ödülleri de sahibini buldu. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Emre Yıldız, Aylak Mutfak için ürettiği logo tasarımı ile hem En İyi Logo Tasarımı ödülüne hem de Emin Barın Logotayp Özel Ödülü'ne layık görüldü. Yıldız, 36 Days of Type çağrısı kapsamında yaptığı tasarımıyla da "Tipografi Başarı Ödülü"nün sahibi oldu.

Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri Ulaş Yeşilyurt ve Simge Güleryüz de yarışmanın farklı kategorilerinde iki ödül kazanmayı başardı. Ulaş Yeşilyurt, 11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri kapsamında düzenlenen toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü temalı afiş yarışmasında birinci seçilen tasarımıyla "Afiş Tasarımı Başarı Ödülü" kazandı. Simge Güleryüz ise ambalaj tasarımı ile "Öğrenci Projeleri - Dönem İçi Projeler Başarı Ödülü"nü elde etti.

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