Genç tasarımcı Mika Slowana 400 kadına iş imkanı sağladı

Kendisine ait kadın iç giyim ve kozmetik markaları bulunan aslen Ankaralı Mika Slowana, tasarladığı ürünleri sosyal medya hesabından paylaşarak büyüttüğü markaları için kurduğu network sistemi ile 400 kadına iş imkanı sağladı.

Kendisine ait kadın iç giyim ve kozmetik markaları bulunan aslen Ankaralı Mika Slowana, yaptığı tasarımlarla sosyal medyada da önemli bir takipçi kitlesine ulaştı. Bunun yanı sıra DJ'lik de yapan fenomen tasarımcı, yenilerini ekleyerek markasını ve sosyal medya hesabını büyütmeye devam ettiği tüm tasarımların kendisine ait olduğunu belirtti. Slowana, "İç giyim markamı kurmaya karar verdikten sonra tasarım yapmaya başladım. Halen bu markada bulunan tüm tasarımları ben yapıyorum ve mankenliği de bana ait. Markama ait ürünlerin mankenliğini benim yapmam, takipçilerim tarafından dikkatle izlenmemin nedenlerinden biri diye düşünüyorum" diye konuştu.

400 KADINA İŞ İMKANI

Kurmuş olduğu network sistemi sayesinde 400'e yakın kadına iş imkanı sağladığını söyleyen Slowana bu iş imkanının katalog üzerinden satış yaparak gerçekleştiğini söyledi. Başarılı ve bir o kadar kaliteli olduğunu iddia ettiği ürünlerini kullanan herkesin müdavimi olduğunu dile getiren Slowana, "Kendime özgü olan tasarımlarım sayesinde Mika Slowana olarak diğer markalar arasında öne çıkmayı başardım. Sadece iç giyim markası olarak değil bundan önce çıkarmış olduğum doğal ve bitkisel çaylar ile kozmetik alanda hizmet veren ikinci şirketin ardından devletin kadınlara tanımış olduğu imkan neticesinde ve kadın girişimcilere olan desteğinden faydalanarak bu şirketi kurma kararı aldım. Birbirinden değişik fikirler ve şık tasarımlar da işte böyle meydana geliyor. Daima çalışan ve üreten bir insan oldum. Kadın istihdamına fayda sağlamak da ayrıca beni mutlu ediyor" sözleriyle rakip markalar karşısında ön plana çıktığını kaydetti.

KÖY OKULLARI VE ÖĞRENCİLERE DESTEK

Tasarımcı Slowana geçtiğimiz yıllarda köy okullarında eğitim gören maddi im-kanları sınırlı çocuklar için sosyal medya hesabından başlattığı yardım projesi ile gündeme gelmişti. O dönem başlattığı yardım kampanyası ile ciddi miktarlarda yardım toplanmış ve bu yardımlar köy okullarında zor şartlar altında eğitim alan çocuklara ve ailelerine ulaştırılmıştı. Pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıl yüz yüze eğitimin yapılmamasının ardından bu yıl açılan yeni eğitim-öğretim yılında başlatacağı bir kampanya ile yine ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım kampanyası başlatacağını duyuran Mika Slowana'nın bu paylaşımına binlerce beğeni ve destek mesajı geldi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri