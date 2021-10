Genç ŞURKAV'dan Sınırların Ötesinde Etkinlik

Dünyanın en büyük küresel hackathonu olan 10. Uluslararası Nasa Space Apps Etkinliği, bu yıl 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde tamamen çevrimiçi olarak gerçekleşti. İstanbul ve Şanlıurfa lokasyonlarında NASA Yerel Liderleri tarafından düzenlenen yarışmanın yerel liderliğini ve organizasyonu Genç ŞURKAV üye ve yönetiminin düzenlediği ekinliğe bu yıl 61 takım katıldı.

NASA'nın Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması (NASA Space Apps), dünyanın dört bir yanından binlerce insanı bir araya getirdi. Katılımcılar, NASA'nın açık kaynaklı verilerini kullanarak 48 saat boyunca 28 görevden birisini seçip bir proje üretmek üzere yarıştılar. NASA Space Apps Challenge, 2012'deki başlangıcından bu yana 148 ülke ve 250'den fazla lokasyonda yerel etkinliğe ulaştı. 2020'de etkinliğe küresel çapta 26. 000 kişi katılım sağladı. Türkiye, 2020 yılında etkinliğe en çok katılım sağlanan 4. Ülke olarak ABD'yi geride bıraktı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "NASA'nın böyle bir yarışma açması ve gençleri buna davet etmesi tüm dünyada ilgi görüyor. Bu tip bir yarışmayı biz de başlatabiliriz. " şeklinde konuştu.

NASA Space Apps, bu yıl tamamen çevrim içi olarak İstanbul ve Şanlıurfa lokasyonlarında NASA Yerel Liderleri tarafından düzenlendi. Yerel liderliğini ve organizasyonu Genç ŞURKAV üye ve yönetiminin düzenlediği ekinliğe bu yıl 61 takım katıldı. Genç ŞURKAV yönetiminde olan Mücahit Öztürk, Muhammed Enes Yiğit ve Merve Yücel diğer Genç ŞURKAV üyeleri ile ŞURKAV idare merkezinde 48 saat boyunca kesintisiz birlikte çalıştı.

Etkinlikte eski Tesla Otopilot ve NASA JPL mühendisi olan şu an ise Airbus'ta Robotik-Yapay zeka yazılım mühendisi olan Dr. Oktay Arslan konuşmacı olarak yer aldı. Yarışmacıların değerlendirilmesinde gönüllü olarak yer alan jüride ise Georgia Institute of Technology'de araştırma mühendisi olan Dr. Gökçin Çınar, Cyprus Science University'de akademisyen ve popüler bilim yazarı Gizem Çoban, Delft University of Technology'de akademisyen Mehmet Şevket Uludağ, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ideaport Program Uzmanı Burk Baykal görev aldı.

Jürilerin seçtiği dereceye giren takımlar ve küresel çapta başarı yakalayan takımlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir roket fırlatma törenine davet gibi çeşitli ödüller kazanacak. Ayrıca bu yıl ESA (Avrupa Uzay Ajansı), JAXA (Japonya Uzay Araştırma Ajansı), Kanada Uzay Ajansı (CSA) gibi dokuz uzay ajans ile iş birliği yapıldı.

