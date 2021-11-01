Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın güncel sanattaki en yeni gelişmeleri yansıtacak ve gençlerin gayretlerini destekleyecek bir bakanlık girişimi olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen yarışmada dereceye giren eserler, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Etkinlikte konuşan Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültürel ve sanatsal çalışmalara ciddi destekler sağlamaya devam ettiklerini belirterek, "Neredeyse her gün yeni bir kültürel ve sanatsal faaliyetin veya projenin hayata geçirilmesinin haklı gururunu ve heyecanını sizlerle birlikte yaşıyoruz. Bugün de 2015 yılından günümüze kadar ara verilmeksizin düzenlenen en genç kimlikli yarışmamızın sergi açılışı için sizlerle bir aradayız." ifadelerini kullandı.

Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın güncel sanattaki en yeni gelişmeleri yansıtacak ve gençlerin gayretlerini destekleyecek bir bakanlık girişimi olduğuna vurgu yapan Ersoy, yarışmanın genç sanatçılar için önemli bir teşvik ve temsil imkanı olduğunu söyledi.

Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'yle birleştirilmesinin ardından yarışmaya ilginin daha da artacağına inandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Beyoğlu Kültür Yolu Festivali yılda 2 defa düzenleniyor. İlkbaharda 2'ncisini gerçekleştireceğiz. Çok daha büyük katılımla gerçekleşecek. Biz başlarken bu sene 1000 sanatçıda duralım dedik ama şu anda 1400 sanatçıyı geçti. Etkinlikler de 200'ü geçti. 64 ayrı noktada yüzlerce etkinlik ve birçok uluslararası kurum da pandemi sebebiyle çok istemelerine rağmen katılamamışlardı. İlkbaharda şimdiden sözünü veriyorlar katılmak için. İnşallah uluslararası kimliği çok daha büyük olan, çok daha geniş kapsamlı bir Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'yle hepimiz ilkbaharı veya yazı kucaklamış olacağız. Özellikle gençlerimizin bu tarz çalışmalara katılmasını destekliyoruz. Onların profesyonel hayata geçişlerinde güzel bir basamak olduğunu düşünüyorum."

Yarışmanın Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü dolayısıyla "Bir Ben Vardır Bende, Benden İçeri" temasıyla düzenlendiğini hatırlatan Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının gençlerin sanatsal üretimini teşvik edecek çalışmalara desteklerini arttırarak devam ettireceklerini dile getirdi.

" İstanbul, cumhuriyetimizin en kıymetli markasıdır"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul'da kültür ve sanat alanında yepyeni bir tarih yazıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk Kültür Merkezi yenilenen yüzüyle artık sahne benim dedi. Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi üç imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul, cumhuriyetimizin en kıymetli markasıdır. Yenilenen Akm bu en kıymetli markaya bayram günü verilebilecek en kıymetli hediyedir. İstanbul'umuzda kültür ve sanat hayatımızın adeta kalbi niteliğindeki Atatürk Kültür Merkezi'ni yüksek vizyonlarıyla şehre kazandıran Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Geceli gündüzlü çalışarak her aşamasında bizzat takip ederek 2,5 yıl gibi mucizevi bir sürede AKM'nin yenilenmesini sağlayan Kültür ve Turizm Bakanımıza, şahsım ve hemşehrilerim adına tekrar şükranlarımı arz ediyorum."

Sanatın evrensel bir değer olduğunu vurgulayan Yerlikaya, Beyoğlu Kültür Yolu'nun İstanbul'un tarih, kültür, sanat, gastronomi ve medeniyet kimliğinin zihinlere aktarılmasına çok büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

"Birkaç gündür Beyoğlu'nda bir hareket var"

Beyoğlu Belediye başkanı Haydar Ali Yıldız ise Beyoğlu Kültür Yolu'nun İstanbul'a kazandırılmasının önemine değinerek, "Birkaç gündür özellikle Atatürk Kültür Merkezi'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışından sonra Beyoğlu'nda bir hareket var." şeklinde konuştu.

Yıldız, Beyoğlu Kültür Yolu'nda klasik sanatlardan çağdaş sanata sanatın her alanında eserlerin yer aldığını ifade ederek, yarışmaya katılan ve eserleri sergilenen sanatçıları tebrik etti.

Bakan Ersoy'un katıldığı sergi açılışında, Genç Sanat: 7'nci Güncel Sanat Proje Yarışması'nda dereceye giren sanatçılara da ödülleri takdim edildi.

Bakanlığa bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye'de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç yetenekleri keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak amacıyla düzenlenen ve bu yıl Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü dolayısıyla "Bir Ben Vardır Bende, Benden İçeri" temasıyla gerçekleştirilen yarışma sonucu seçilen 40 eserden oluşan sergi, 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ödüle layık görülenler

Genç Sanat: 7'nci Güncel Sanat Proje Yarışması'nda Başarı Ödülü'ne Veli Aras Yalçınkaya, Kemal Kahveci, Beyza Durhan, Melis Hatice Yamur, Ezgi Şen layık görüldü.

Mansiyon Ödülü'nü de Abdulvahap Uzunbay, Kübra Gürleşen, Nazire Eser Bakım, Hilal Demirtaş ve Koray Bıyıklı aldı.

Yarışmada eserleri sergilemeye hak kazanan sanatçılar ise Funda Çetgin, Sevgi Atan, Tuğba Aydın, Ece Kibaroğlu, Süreyya Noyan, Sevdiye Cerrahoğlu, Osman Batuhan Türker, Özgün Şahin, Melek Merve Tokuyan, İlhak Altıparmak, Selim Çınar, Öznur Şahinkaya, Uğur Bişirici, Eylül Savaş, Halil Ege Balkıs, Ali Yerli, Erdoğan Paksoy, Nazlı Yağmur Aydın, Nadide Gürcüoğlu, Gülşen Ünal, Gülçin Akbaş, Nurcan Kaya, Zeynep Merve Çiçek Mızrak, Hasret Şahin, Zeynep Kılınç, Ayşenurn, Mert Yılmaz, Muhammet Halil Alkış, Yağmur Kevser Barutçu ve Uzay Doğan oldu.

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