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Genç kızlardan filede net galibiyet

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Genç kızlardan filede net galibiyet

Manisa Genç Kızlar Voleybol Liginin ilk hafta maçında Manisa BBSK, Soma Ilgaz Spor ile karşı karşıya geldi.

SOMA, MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyespor baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak, haftayı galibiyetle kapadı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk hafta müsabakasında Çok Amaçlı Spor Salonu'nda ağırladığı Soma Ilgaz Spor engelini 3-0 geçerek, sezona galibiyetle başladı. Rakibi karşısında etkili oyununu maç boyunca sürdüren Manisa BBSK, 25-11, 25-14, 25-15'lik set skorları ile maçı kazanmasını bildi. Manisa BBSK Voleybol Takımı Antrenörü Caner Doğançay, sezonun açılış maçına galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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