T. C.

BİNGÖL VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

09 Ekim 2021

BASIN DUYURUSU

( Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç İlçesi Kırsalında Son 3 Günde 171 Kg Uyuşturucu Madde ve Silah Ele Geçirildi)

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 06-08 Ekim 2021 tarihleri arasında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonlarda (9) ayrı ev ve (8) farklı noktada toplam;

(136) Kubar Esrar,

(20) Kilo (462) Gram Toz Esrar,

(15) Kilo (198) Gram Kenevir Tohumu,

(1) Adet Pompalı Tüfek,

(1) Adet Otomatik Av Tüfeği,

(2) Adet Tek Kırma Av Tüfeği,

(32) Adet 12 Kalibre Av Tüfeği Mühimmatı ele geçirilerek (9) şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle ilimiz genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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