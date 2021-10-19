Gemlik'te kendilerini doktor olarak tanıtan dolandırıcı karı-koca yakayı ele verdi - Haberler
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Gemlik'te kendilerini doktor olarak tanıtan dolandırıcı karı-koca yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gemlik'te kendilerini doktor olarak tanıtan dolandırıcı karı-koca yakayı ele verdi

Bursa'nın Gemlik ilçesini mesken tutan karı koca dolandırıcı, yüzlerce güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesi sonucu kıskıvrak yakalandı.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesini mesken tutan karı koca dolandırıcı, yüzlerce güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda bir şahsın kendisini doktor olarak tanıtıp ardından ise dolandırdığı öğrenildi.

Ekiplere yapılan şikayetlerin artması sonrası derinleştirilen araştırmada şahsın farklı illerde çok sayıda dolandırıcılık kaydı bulunan E.G.Y. olduğu anlaşıldı.

Çevrede kendisini yabancı uyruklu doktor olarak tanıtan şahsın Türk vatandaşı olduğu, gerçek kimliğini çevreden saklamak için kendisinin yabancı uyruklu yalanını kullandığı öğrenildi.

Ayrıca şahsın eşi olduğu öğrenilen C.Y.'nin de yine dolandırıcılık suçlarından aranması olduğu belirlendi.

Emniyetin ısrarcı takibi KGYS kayıtların incelenmesi sonucunda ilçede herhangi bir dolandırıcılık olayı gerçekleştiremeyen karı-koca yakayı ele verdi.

G.Ghafouri sahte kimlik ile kendisini fizik doktoru olarak tanıtan zanlı ve eşinin ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürdürülüyor. - BURSA

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