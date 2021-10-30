Gemlik'te zincirleme kaza: Araçlardan biri evin duvarına çarptı - Haberler
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Gemlik'te zincirleme kaza: Araçlardan biri evin duvarına çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada araçlardan biri bir evin duvarına çarptı.

BURSA (İHA) - Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada araçlardan biri bir evin duvarına çarptı. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, Bursa-Gemlik yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtul Mevkiinde 3 araç birbirine girdi. Kazanın şiddetiyle araçlardan biri evin duvarına çarparak yan dönerek durabildi. Kazayı sürücüler ufak sıyırıklarla atlatırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle Bursa-Gemlik yolunda kaza uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. - BURSA

Gemlik'te zincirleme kaza: Araçlardan biri evin duvarına çarptı

Gemlik'te zincirleme kaza: Araçlardan biri evin duvarına çarptı

Gemlik'te zincirleme kaza: Araçlardan biri evin duvarına çarptı

Gemlik'te zincirleme kaza: Araçlardan biri evin duvarına çarptı

Gemlik'te zincirleme kaza: Araçlardan biri evin duvarına çarptı

Gemlik'te zincirleme kaza: Araçlardan biri evin duvarına çarptı

Gemlik'te zincirleme kaza: Araçlardan biri evin duvarına çarptı

Gemlik'te zincirleme kaza: Araçlardan biri evin duvarına çarptı

Gemlik'te zincirleme kaza: Araçlardan biri evin duvarına çarptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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