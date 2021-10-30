(geminin sürüklenmesinden yeni görüntü) BOĞAZ'DA GEMİ SÜRÜKLENDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(geminin sürüklenmesinden yeni görüntü) BOĞAZ'DA GEMİ SÜRÜKLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
(geminin sürüklenmesinden yeni görüntü) BOĞAZ'DA GEMİ SÜRÜKLENDİ

İstanbul Boğazı Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul DHA - İstanbul Boğazı Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.Açıklamada, "Kılavuz Kaptanımızın yerinde ve etkin müdahalesiyle demir atan MEDKON MRA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda Kurtarma-7 ve Mehmetçik römorkörümüz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz eşliğinde Ahırkapı'ya çekilecek" bilgisi yer aldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Makine arızası yapan yük gemisi İstanbul Boğazı'na demir attı

Makine arızası yapan yük gemisi İstanbul Boğazı'na demir attı

 İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar! Sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi

İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar! Sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi

 Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde

Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title