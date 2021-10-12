GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE SONBAHAR GÜZELLİĞİ - Haberler
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GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE SONBAHAR GÜZELLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi, sonbahar renklerine büründü.

SİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi, sonbahar renklerine büründü.

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne geçişinde önemli bir yere sahip olan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde, sonbahar mevsiminin etkisiyle doğa ayrı bir güzelliğe büründü. Geminbeli Geçidi'nin çevresinde bulunan ağaçlar, mevsimin etkisiyle sarı, turuncu, kahverengi ve yeşil renklerin bütün tonlarını taşıyor. Bölgedeki renk cümbüşü, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Bölgeden geçen sürücüler de yolculuk sırasında doyumsuz manzarayı seyretmenin keyfini yaşıyor.

GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE SONBAHAR GÜZELLİĞİ

GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE SONBAHAR GÜZELLİĞİ

GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE SONBAHAR GÜZELLİĞİ

GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE SONBAHAR GÜZELLİĞİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE SONBAHAR GÜZELLİĞİ - Haberler
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