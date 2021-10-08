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Gemak ve Endress+Hauser Türkiye, iş birliğini genişletti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gemak ve Endress+Hauser Türkiye, iş birliğini genişletti

Teknoloji uygunluğunu sağlamak, işletme verimliliğini artırmak, maliyetleri azaltmak, riski azaltmak ve son kullanıcı firmalar için daha fazla değer sağlayan yeni hizmet modelleri geliştirmek için 10 seneden uzun süredir iş birliği yapan Gemak ve Endress+Hauser Türkiye, iş birliğinin...

Teknoloji uygunluğunu sağlamak, işletme verimliliğini artırmak, maliyetleri azaltmak, riski azaltmak ve son kullanıcı firmalar için daha fazla değer sağlayan yeni hizmet modelleri geliştirmek için 10 seneden uzun süredir iş birliği yapan Gemak ve Endress+Hauser Türkiye, iş birliğinin kapsamını genişlettiğini duyurdu.

Gemak Genel Müdürü Necil Büyükpamukçu, "Endress+Hauser'in OEM Prime İş Ortağı olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Endress+Hauser, global pazarda olduğu gibi Türkiye'de de enstrümantasyon ekipmanı sağlama konusunda güvenilir bir liderdir. OEM İş Ortağı programı, Gemak için teknik hizmet portföyümüzü genişletmek ve benzersiz müşteri hizmetleri sunarken endüstriye yüksek kaliteli çözümler sağlamaya devam etmek için müthiş bir fırsattır" dedi.

Endress+Hauser Türkiye Genel Müdürü Lütfü Bilgen, "Gemak'ı OEM Prime İş Ortağı olarak takdim etmekten memnuniyet duyuyoruz. OEM İş Ortağı Programını geliştirmemizin nedeni, iş ortaklarımızın büyüme, operasyonel verimlilik ve müşterilerine daha fazla değer yaratma konusundaki iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Bu kapsamda Gemak'la çalışma fırsatı kazanmak bizim için de heyecan verici bir deneyimdir" açıklamasında bulundu.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU DEĞERLERİ ARTIRACAKTIR

Endress+Hauser Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Bora Sarıhan, "Biz müşterilerimizin süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu sözü her gün uygulama ve sektör uzmanlığımızla, güvenilir bir ortak olarak ve müşterilerimizden edindiğimiz değerli süreç bilgileriyle yerine getiriyoruz. Özel bir iş ortağı olarak OEM müşterileriyle yakın çalışmak, kaynaklarımızı teknoloji, yeni gelir fırsatları, müşteri sadakati ve risk/maliyet azaltma üzerinde yoğunlaştırmamıza olanak tanıyor. Gemak ile ortak hedefimiz, bir yandan endüstriyel fabrikalarda sistemlerin sürekli çalışma sürelerini artırırken, diğer yandan da onlara riskleri ve maliyetleri en aza indirmeye yardım etmek için ürünler ve servisler sunmaktır" dedi.

Gemak ve Endress+Hauser'in misyonları, sektörün gereksinimlerini anlamayı, uzun vadeli ilişkiler kurmayı ve müşteri özelindeki zorluklar için doğru teknoloji çözümünü bulmayı içeriyor. OEM Prime İş Ortaklığı, her iki şirketin de müşteri sadakatini artırması, sürdürmesi ve güvenilir iş ortağı statüsünü koruması için tutarlı bir şekilde çaba göstermesini amaçlıyor.


Gemak ve Endress+Hauser Türkiye, iş birliğini genişletti

Gemak ve Endress+Hauser Türkiye, iş birliğini genişletti

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