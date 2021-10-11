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Gelişim geriliği olan Burak için ilaç çağrısı

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Gelişim geriliği olan Burak için ilaç çağrısı

İzmir'de gelişim geriliği nedeniyle boyu yaşıtlarına göre kısa kalan 15 yaşındaki Burak Balcıoğlu'nun tedavisi, 495 euro ödenmesine rağmen gelmeyen ilaç nedeniyle yarım kaldı.

İZMİR (İHA) - İzmir'de gelişim geriliği nedeniyle boyu yaşıtlarına göre kısa kalan 15 yaşındaki Burak Balcıoğlu'nun tedavisi, 495 euro ödenmesine rağmen gelmeyen ilaç nedeniyle yarım kaldı. Baba Ahmet Balcıoğlu, "Burak ilaçları kullanırsa boyu uzayabiliyor" dedi.

İzmir'de yaşayan Balcıoğlu ailesi, 2006 yılında dünyaya gelen çocukları Burak'ın gelişiminin yaşıtlarından geride olduğunu fark etti. Yapılan tetkikler sonucunda 2 yaşındayken 'gelişim geriliği' teşhisi konulan Burak'ın tedavisi için gereken ilaçlar ise yurt dışından getirildiği için aile 13 yılda çocukları için adeta bir servet harcadı. Yaklaşık 2 ay önce ilacın ithal edilebilmesi için Türk Eczacılar Birliğine 495 euroluk ilaç farkını yatırdıklarını ifade eden baba Ahmet Balcıoğlu, "Parayı temin edip yatırdık ama 2 aydır hala ilaçlar gelmedi. Her 3 ayda bir bu farkı ödeyerek yaklaşık 4 yıl daha bu ilaçları almamız gerekiyor" diyerek yardım istedi.

(Ali Gözeten/İHA)

Gelişim geriliği olan Burak için ilaç çağrısı

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