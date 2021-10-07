Geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum'da eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla gıda ve giysi satışı etkinliği düzenlenecek.

ERZİMDER tarafından organize edilen ve Gönüllü Anneler Grubunun da destek verdiği program Yakutiye Kent Meydanı'nda 9-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

'İyilik bulaşıcı olsun. Biz çok büyük bir aileyiz' sloganıyla yola çıkan gönüllü anneler, organizasyona katılarak öğrenciler için çalışma yapacak. 9-10 Ekim günleri Yakutiye Kent Meydanı'nda açık kalacak olan etkinlikten elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim bursu olarak verilecek. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri