Geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek

Erzurum'da eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla gıda ve giysi satışı etkinliği düzenlenecek.

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum'da eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla gıda ve giysi satışı etkinliği düzenlenecek.

ERZİMDER tarafından organize edilen ve Gönüllü Anneler Grubunun da destek verdiği program Yakutiye Kent Meydanı'nda 9-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

'İyilik bulaşıcı olsun. Biz çok büyük bir aileyiz' sloganıyla yola çıkan gönüllü anneler, organizasyona katılarak öğrenciler için çalışma yapacak. 9-10 Ekim günleri Yakutiye Kent Meydanı'nda açık kalacak olan etkinlikten elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim bursu olarak verilecek. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım
Magazin Joe Biden
Spor Kim Min-jae Muslera Meral Akşener Ali Palabıyık
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Meral Akşener Emmanuel Macron Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:07:53. #1.13#