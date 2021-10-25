Gelinlik ve damatlık yerine yangın söndürme tulumu giydiler

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE Orman İşletme Müdürlüğü'nde yangın ilk müdahale ekibinde görev yapan Çetin Delice ve ev kadını Neşe Kapucu, düğünlerinde gelinlik ve damatlık yerine yangın söndürme tulumu giyerek, sembolik yakılan ateşi söndürdü.

Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü Kırıkköyü Yangın İlk Müdahale ekibinde görevli Çetin Delice, nişanlısı Neşe Kapucu'ya düğünü iş yerinin bahçesinde yapmayı, gelinlik ve damatlık yerine de iş elbisesi olan yangın söndürme tulumu giymeyi teklif etti. Kapucu'nun teklifi kabul etmesi üzerine Kırıkköyü Yangın İlk Müdahale binasının bahçesi, düğün için hazırlandı. Çift, düğünde davetlilerin karşısına yangın söndürme tulumu ile çıktı. Çift, alanda yakılan sembolik ateşe de müdahale etti daha sonra davetlilerle doyasıya eğlendi.