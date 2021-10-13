Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder: Torunlarımı dövüyordu (3)

TEKİRDAĞ (DHA) - 'EŞİM GELMESEYDİ, GÖTÜRÜP BİR YERE ATACAKTIM'

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gelini Ayat Adsız'ı bıçaklayıp, cesedini testereyle parçalara ayırdığı gerekçesiyle tutuklanan Fehmi Adsız, mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi:

Olayın ardından babaanne Seher Adsız ile 2 torunu koruma altına alındı. Seher Adsız Kadın Sığınma Evi'ne, çocuklar da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak yuvaya yerleştirildi.