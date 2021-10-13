Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder: Torunlarımı dövüyordu (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder: Torunlarımı dövüyordu (2)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder: Torunlarımı dövüyordu (2)

TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fehmi Atsız, çıkarıldığı Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fehmi Atsız, çıkarıldığı Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

'MUTLUYUM' PAYLAŞIMI

Çerkezköy'de kayınpederi Fehmi Atsız'ın bıçaklayıp cesedini testere ile parçaladığı Kırgızistan uyruklu Ayat Adsız'ın, 3 gün önce sosyal medya hesabından 30 yaşına girdiğini belirterek paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Adsız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşte 30 yaşıma girdim, zaman ne kadar çabuk geçti. Hayatımın devamı gelecek gibi görünüyordu, çok fazla zamanım olacaktı. Özetlemeyeceğim, grupça. Nasıl olduysa öyle oldu. O zaman böyle yapmalısın. Birçok hata yapıldı, gereksiz kelimeler söylendi ama pişman olmayacağım, neden? Ne doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. O gün kendime soracağım, 'Mutlu musun?' Evet, mutluyum. Elbette yanımda annem, babam, erkek kardeşim yok ama onları her zaman hatırlıyorum. Nelerim var? Mutluluğum var, neşe oğullarım. Sevildiğim ve beklediğim ev. Seven koca. Bugün düşünmek istiyorum, 30'una karar vermek istiyorum, şimdi ne olacak? Yaşımızın sayılarla değil, ne kadar hissettiğimizle ölçüldüğünü söylüyorlar. Yaşımı seviyorum. Bu artık çılgın bir gençlik değil, yaşlılık da değil. Gencim, güzelim. Her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum. Çünkü 30 yaşında hala başlıyor. Yıllar içinde büyüdüm. Artık her şeye ya da neredeyse her şeye dayanabileceğimi hissediyorum. Güçlü ve yetişkin oldum. Karar vermeyi ve sorumluluk almayı öğrendim. Gerçi ben hala kalbimin derinliklerinde masallara inanan küçük, saf bir kızım. Onlara inanmayı çok istiyorum. Peki ya aşk, aşk? O var, yaşıyor ve yaşıyor ama başka birçok değer var. Sadece onu ilk sıradan çıkardım. Sırada ne var? Bilemiyorum. Güçlü, bilge, sadece daha iyi olduğuna inanacağımı biliyorum. O zaman 30 yaşın kutlu olsun!!!! 5.55 anneciğim hayat için teşekkürler."


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Son Dakika Haberleri
BIÇAKLADIĞI GELİNİNİ PARÇALARA AYIRIP, ÇÖP KOVASI VE OTOMOBİLİN BAGAJINA KOYDU

BIÇAKLADIĞI GELİNİNİ PARÇALARA AYIRIP, ÇÖP KOVASI VE OTOMOBİLİN BAGAJINA KOYDU

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin değiştirilmesine Bakan Kurum'dan ilk yorum: Devrim niteliğinde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin değiştirilmesine Bakan Kurum'dan ilk yorum: Devrim niteliğinde

 Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı

Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Ziya Selçuk Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülşen Bülent Ersoy Tarkan Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Sergio Perez
Tüm Haberler Şans Oyunları Mimar Sinan Temel Karamollaoğlu Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder: Torunlarımı dövüyordu (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 17:00:09. #1.13#