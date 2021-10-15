Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak? - Haberler
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Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?

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Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?

Kanal D'nin sevilen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta, bugün ekrana gelen yeni bölümü ile izleyicileri ekrana bağladı. Demet Akalnın'ın ekranda olmadığı haftanın finali ile ekrana gelen bölümde izleyiciler Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak, merak etti. İşte sonuçlar…

Gelinim Mutfakta programı izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Gelinlerin ve kayınvalidelerin diyalogları dikkatleri çekerken haftanın son gününde 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı, merak edilirken Demet Akalın'ın yerine kimin geleceği araştırıldı.Peki, Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCUSU KİM OLACAK?

Demet Akalın, Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldığını duyurdu. Akalın ayrılığı, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım.

Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim. "Fatih bile geri alabilir. En çok o yakışıyor zaten. Ben kimseyi işinden etmedim.

Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı. Kaç yaşında geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız?

Bana kimse disiplinsiz diyemez. Ben kendim söyledim Gülben'i alın diye. Bana Gülben yazdı 3 gün önce, 'Emin misin?' diye. Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın" sözleriyle açıkladı.

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