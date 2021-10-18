Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak? Çeyrek altını hangi gelin alacak?
Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak? Çeyrek altını hangi gelin alacak? İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak? Çeyrek altını hangi gelin alacak?
15 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinlerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşimoldu.
15 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinlerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim oldu.
- Yeşim: 19
- Aslıhan: 8
- Büşra Nur: 8
- Yaren: 6
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de ekrana geliyor.
Gelinim Mutfakta'da yıldız yağmuru başlıyor. Türkiye'nin fenomen yarışması, Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumuyla ekrana geliyor. Mutfak her hafta bir ünlüye emanet! Bu haftanın ilk sunucusu Songül Karlı oluyor.
Songül Karlı 15 Eylül 1973, İstanbul doğumlu Türk Halk Müziği şarkıcısı ve sunucudur.
1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.
Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX'ta başlayan ve 2013 yılında sona eren evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sunmuştur. 2016 yılında TV 8'de Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sundu.
2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.
Songül Karlı'nın Albümleri
- Derman Sendedir (1991) Duygu Müzik
- Böyle Olurmu (1992) Duygu Müzik
- Oralıyam Ben (1993) Duygu Müzik
- Dokunsalar Ağlayacağım (1994) Prestij Müzik
- Dal Boylum (1994) Prestij Müzik
- Yanık Bir Türkü (1995) Prestij Müzik
- Omuz Omuza (1996) Prestij Müzik
- Yalan (1998) İdobay Müzik
- Bir Yana (2002) Akbaş Müzik
- Kaç Bahar (2004) Akbaş Müzik
- Hayat Bir Gün (2017) A1 Müzik Yapım
Sunuculuk yaptığı programlar
- Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7
- İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX
- Su Gibi (2008) FOX
- Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk
- Bugün Yıldız Benim (2015) Show TV
- Songül Karlı İle Evlilik Yolunda (2016) TV8
- Gelinim Mutfakta (2021- ) Kanal D