Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE!

Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

11 EKİM 2021 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NEDİR?

11 Ekim Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yaren oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

11 EKİM PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

11 Ekim Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yaren oldu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yaren: 19 Aslıhan: 17 Yeşim: 13 Büşra Nur: 11

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